Стало известно о новых контактах России и США после поездки Дмитриева в Майами

26 декабря 2025, 17:14

Песков: между РФ и США были контакты по мирному плану по Украине

Фото: istockphoto/yulenochekk

По поручению президента России Владимира Путина Москва и Вашингтон провели контакты по итогам переговоров делегаций двух стран в Майами. Об этом 26 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





Он уточнил, что изучили материалы, которые по итогам поездки привез спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Содержание документов и детали дальнейших обсуждений остались закрытыми.





«Условлено продолжать диалог», — добавил Песков на брифинге.