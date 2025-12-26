Достижения.рф

Стало известно о новых контактах России и США после поездки Дмитриева в Майами

Песков: между РФ и США были контакты по мирному плану по Украине
Фото: istockphoto/yulenochekk

По поручению президента России Владимира Путина Москва и Вашингтон провели контакты по итогам переговоров делегаций двух стран в Майами. Об этом 26 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Он уточнил, что изучили материалы, которые по итогам поездки привез спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Содержание документов и детали дальнейших обсуждений остались закрытыми.

«Условлено продолжать диалог», — добавил Песков на брифинге.

Кирилл Дмитриев посещал Майами 20 декабря, где провел встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали, в том числе, украинскую тематику.
Никита Кротов

