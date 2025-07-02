Военный эксперт назвал сроки перехода Одессы и Харькова под контроль РФ

02 июля 2025, 16:54

Матвийчук: Одесса и Харьков могут перейти под контроль РФ до конца лета

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска могут взять под контроль Одессу и Харьков до конца лета в том случае, если США перестанут снабжать Украину оружием. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.





По его словам, эти города входят в зону безопасности РФ, создаваемую для защиты новых регионов и приграничных территорий.

«Если американцы перестанут снабжать Украину оружием, взятие под контроль ВС РФ Харькова и Одессы может произойти до конца лета. Они входят в зону безопасности, которую мы пытаемся создать для наших новых регионов и приграничных территорий», — пояснил Матвийчук.

«Возможно, население этих городов проведут референдум, и точно так же, как входили республики Донбасса, они войдут в состав России», — заключил Матвийчук.