Военный эксперт назвал сроки перехода Одессы и Харькова под контроль РФ
Матвийчук: Одесса и Харьков могут перейти под контроль РФ до конца лета
Российские войска могут взять под контроль Одессу и Харьков до конца лета в том случае, если США перестанут снабжать Украину оружием. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, эти города входят в зону безопасности РФ, создаваемую для защиты новых регионов и приграничных территорий.
«Если американцы перестанут снабжать Украину оружием, взятие под контроль ВС РФ Харькова и Одессы может произойти до конца лета. Они входят в зону безопасности, которую мы пытаемся создать для наших новых регионов и приграничных территорий», — пояснил Матвийчук.Он добавил, что масштабного наступления не ожидается, это будут точеные действия со стороны моря и суши, чтобы города без боя и разрушений перешли в буферную зону.
«Возможно, население этих городов проведут референдум, и точно так же, как входили республики Донбасса, они войдут в состав России», — заключил Матвийчук.Ранее российский генерал-майор Сергей Липовой заявил, что запасы оружия Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут закончиться через 3—5 дней. По его словам, это связано с истощением арсеналов Европы и США, а также с неспособностью украинской промышленности обеспечить свои войска.