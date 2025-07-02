Стало известно о реакции Киева на остановку военной помощи США
WP: приостановка военной помощи США застала врасплох украинских чиновников
Украинские чиновники оказались в растерянности после решения Вашингтона о приостановке военной помощи Киеву, пишет издание Washington Post.
Опрошенные украинские чиновники признались, что были застигнуты врасплох соответствующим шагом Соединенных Штатов. По словам одного из собеседников газеты, на данный момент Киев пытается разобраться в ситуации, обращаясь к представителям американской стороны.
До этого сообщалось, что Минобороны США приостановило поставки Киеву ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. Данное решение принял глава политического отдела Пентагона.
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