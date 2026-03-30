Политолог Вакаров: Орбан — опытный политик, который умеет критически мыслить

30 марта 2026, 15:00

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет критически мыслить и нести ответственность за настоящее и будущее своей страны. Такое мнение выразил член совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





Ранее Орбан прибыл в город Дьёре в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Во время выступления его оппоненты из партии «Тиса» начали громко освистывать политика. Орбан же заявил, что протестующие выступают за интересы Украины, а не Венгрии.



Вакаров в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Орбан является опытным политиком, который умеет критически мыслить и нести ответственность за настоящее и будущее своей страны. Он простым языком объясняет толпе, что ее ждет в случае неправильного выбора.





«И вот толпа, а точнее, часть толпы освистывает Виктора Орбана, но он мужественно себя ведет. Спокойно и аргументированно говорит то, что услышат люди, услышат избиратели. И самое главное. Он говорит то, что будут видеть и слышать его сторонники», — пояснил эксперт.