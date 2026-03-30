Политолог Вакаров: Орбан — опытный политик, который умеет критически мыслить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет критически мыслить и нести ответственность за настоящее и будущее своей страны. Такое мнение выразил член совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.
Ранее Орбан прибыл в город Дьёре в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Во время выступления его оппоненты из партии «Тиса» начали громко освистывать политика. Орбан же заявил, что протестующие выступают за интересы Украины, а не Венгрии.
Вакаров в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что Орбан является опытным политиком, который умеет критически мыслить и нести ответственность за настоящее и будущее своей страны. Он простым языком объясняет толпе, что ее ждет в случае неправильного выбора.
«И вот толпа, а точнее, часть толпы освистывает Виктора Орбана, но он мужественно себя ведет. Спокойно и аргументированно говорит то, что услышат люди, услышат избиратели. И самое главное. Он говорит то, что будут видеть и слышать его сторонники», — пояснил эксперт.
Орбану сейчас тяжело, уверен Вакаров. Он добавил, что если бы на Украине в 2013-2014 годах был лидер, похожий на Орбана, то не было бы никакого «майдана» и военного переворота.
Вакаров выразил личное уважение венгерскому премьеру и пожелал жителям страны сделать правильный выбор.