Политолог Вакаров: политические скандалы не изменят политику Украины

14 мая 2026, 18:42

Владимир Зеленский

Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и компрометирующее интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского не изменят отношение главы киевского режима к войне и миру. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Вакаров отметил, что в рамках всей этой ситуации США напомнили главе киевского режима, кому нужно подчиняться, и кто является истинным хозяином положения.





«Безусловно, это определенное давление на Зеленского. Вместе с тем каких-то серьезных изменений в политику Украины ситуация не внесет. Отношение Зеленского к войне и к миру она, к сожалению, не поменяет. Получается, что политика Зеленского будет продолжаться, он настроен на продолжение войны», — пояснил эксперт.