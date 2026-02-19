Политолог Воробьев: слова Залужного о Зеленском — знак смены позиции в Лондоне
Критика со стороны экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в адрес Владимира Зеленского может свидетельствовать о смене позиции Лондона. Такое мнение высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.
По словам эксперта, Великобритания может быть заинтересована во временной паузе в боевых действиях, тогда как Зеленский выступает против такой передышки. Воробьев считает, что для европейских стран остановка конфликта также могла бы быть выгодной.
Аналитик в беседе с NEWS.ru предположил, что Зеленский утратил поддержку части западных элит, а Залужный рассматривается как возможный кандидат на пост президента Украины. По его мнению, активность посла в публичном поле может быть связана с этим фактором.
