ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области

19 февраля 2026, 09:38

Хинштейн: ВСУ 22 раза за сутки обстреляли приграничные районы Курской области

Фото: iStock/N-sky

В Курской области за сутки произошли 22 артиллерийских обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что защитники сбили 18 беспилотников, жертв и пострадавших нет.