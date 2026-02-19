ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области
В Курской области за сутки произошли 22 артиллерийских обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что защитники сбили 18 беспилотников, жертв и пострадавших нет.
С 09:00 18 февраля до 07:00 19 февраля враг применил артиллерию по отселённым районам. Один из беспилотников попытался атаковать, сбросив взрывное устройство на территорию села Калиновка в Хомутовском районе. В результате удара пострадал автомобиль, но людей не задело.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
