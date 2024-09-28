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Некоторые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получали оружие более двух лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Украинского института политики Руслана Бортника.
«У Украины есть 14 невооруженных бригад, одна из них находится в таком состоянии с момента формирования в 2022 году», – заявил специалист.
По словам эксперта, линия фронта может переместиться в Днепропетровскую область уже в декабре, если правительство США не окажет президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, необходимую для продолжения конфликта в Киеве.
«Чтобы этого не случилось, ВСУ нужно не только разрешение на использование дальнобойных ракет, но и новые поставки оружия», – резюмировал эксперт.
Ранее Бортник отметил, что ошибка Зеленского стоила ему поддержки с обеих сторон.
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