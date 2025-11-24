США хотят урегулировать конфликт на Украине без участия Европы

24 ноября 2025, 20:05

Политолог Пачини: ЕС не имеет веса в урегулировании конфликта на Украине

Фото: iStock/sb2010

США хотят вести мирные переговоры по Украине без стран ЕС. Так считает итальянский политолог Лоренцо Пачини.





По его словам, ЕК не одобрила план президента США Дональда Трампа, после чего её исключили из процесса мирного урегулирования.





«И мы увидели, что Европейская комиссия пыталась найти место за столом переговоров и для европейских лидеров. Но это оказалось невозможным. Мы должны сказать, что Трамп с самого начала полностью отвергал эту возможность», — сказал Пачини «Известиям».

«Трамп не может достичь одностороннего мирного плана, если все европейские политики и Киев будут этому сопротивляться. Все остальные заявления по поводу того, что "мы скорректируем, мы требуем больше времени" — это просто имитация переговорного процесса», — уверен эксперт.