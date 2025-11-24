США хотят урегулировать конфликт на Украине без участия Европы
Политолог Пачини: ЕС не имеет веса в урегулировании конфликта на Украине
США хотят вести мирные переговоры по Украине без стран ЕС. Так считает итальянский политолог Лоренцо Пачини.
По его словам, ЕК не одобрила план президента США Дональда Трампа, после чего её исключили из процесса мирного урегулирования.
«И мы увидели, что Европейская комиссия пыталась найти место за столом переговоров и для европейских лидеров. Но это оказалось невозможным. Мы должны сказать, что Трамп с самого начала полностью отвергал эту возможность», — сказал Пачини «Известиям».
Он считает, что Европа не учитывается в плане Трампа, кроме пункта о гипотетическом вступлении Украины в ЕС. Это может указывать на желание США вести переговоры без участия европейских стран.
В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил «Газете.Ru», что Украина будет максимально оттягивать время принятия мирного плана Трампа.
«Трамп не может достичь одностороннего мирного плана, если все европейские политики и Киев будут этому сопротивляться. Все остальные заявления по поводу того, что "мы скорректируем, мы требуем больше времени" — это просто имитация переговорного процесса», — уверен эксперт.
Он не исключил, что такие действия направлены на имитацию подготовки Украиной и ЕС собственного мирного плана.