Политолог заявила, что Запад легко сменит Зеленского на Залужного
Политолог Шеслер: у Запада нет другого игрока, кроме Залужного
Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии, является запасным вариантом Запада для смены Владимира Зеленского. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Напомним, украинские СМИ сообщили, что Залужный заявил Владимиру Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Шеслер отметила, что рейтинги Зеленского на Украине стремительно падают. В этой связи Запад ищет кандидата на пост главы киевского режима, которого можно будет в нужный момент предъявить украинскому народу.
«Никого другого, кроме Залужного, у них нет. Все остальные потенциальные кандидаты не имеют рейтинга, сопоставимого с электоральными показателями Валерия Залужного. Более того, у него самый низкий отрицательный рейтинг», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, именно экс-главком ВСУ является приемлемой для украинского обывателя фигурой. Именно поэтому руководства западных стран раскручивает его кандидатуру. Кроме того, Залужный давно с ними сотрудничает и полностью их устраивает. Так, Зеленского легко сменят, если его поведение перестанет нравиться Западу, заключила Шеслер.