01 июля 2026, 17:44

Политолог Шеслер: у Запада нет другого игрока, кроме Залужного

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии, является запасным вариантом Запада для смены Владимира Зеленского. Так считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.





Напомним, украинские СМИ сообщили, что Залужный заявил Владимиру Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Шеслер отметила, что рейтинги Зеленского на Украине стремительно падают. В этой связи Запад ищет кандидата на пост главы киевского режима, которого можно будет в нужный момент предъявить украинскому народу.





«Никого другого, кроме Залужного, у них нет. Все остальные потенциальные кандидаты не имеют рейтинга, сопоставимого с электоральными показателями Валерия Залужного. Более того, у него самый низкий отрицательный рейтинг», — подчеркнула эксперт.