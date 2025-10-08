Политтехнолог озвучил условие, при котором Залужный станет президентом Украины
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет шансы занять пост президента Украины в случае проведения честных выборов. Об этом заявил в интервью NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив.
По его словам, исключение электронного голосования снизит вероятность победы Владимира Зеленского. Сейчас избирательная кампания Залужного продвигается скорее пассивно – основные усилия ведут его близкие союзники, связанные с бывшим президентом Петром Порошенко. Среди них – экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, бывший замначальника Генштаба Сергей Наев и депутат Верховной рады Виктория Сюмар.
Политтехнолог подчеркнул, что Залужный обладает самым высоким рейтингом среди потенциальных кандидатов и пользуется широкой поддержкой населения. Вместе с тем, по его мнению, существует множество способов помешать ему как в ходе голосования, так и во время кампании.
Многое будет зависеть от позиции Запада – когда и в каком формате пройдут выборы, пойдёт ли на них Зеленский, и получит ли он гарантии поддержки. Если же Зеленский получит гарантии от США о переизбрании, Залужный может даже не баллотироваться, добавил Павлив.
Ранее сообщалось, что Залужный начал формировать команду для потенциального участия в президентских выборах. Украинским военным предлагалось занять места в Верховной раде в случае его победы.
