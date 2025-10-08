Политтехнолог озвучил условие, при котором Залужный станет президентом Украины

08 октября 2025, 13:34

Политтехнолог Павлив: Залужный возглавит Украину при честных выборах

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет шансы занять пост президента Украины в случае проведения честных выборов. Об этом заявил в интервью NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив.