01 июля 2026, 17:26

Экс-нардеп Олейник: Залужный мобилизует в ВСУ женщин, если заменит Зеленского

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный мобилизует женщин в ВСУ для продолжения конфликта с Россией, если заменит Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Ранее издание argumenti.ru со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что Залужный, занимающий на сегодняшний день пост посла Украины в Британии, заявил Зеленскому, что будет принимать участие в выборах президента Украины, если они состоятся предстоящей осенью. Отмечается, что это произошло перед отставкой британского премьера Кира Стармера.



В разговоре с изданием «Абзац» Олейник подчеркнул, что при Залужном под управление Лондона попадут все направления, в том числе военное и политическое.





«Он человек войны, поэтому продолжит воевать, и Британия не заказывала мир. Также он сам говорил, что если надо защищать интересы Европы, то на Украине мобилизуют и женщин. Он плюет на интересы украинского народа. Хозяин готовит дублера, а глава киевского режима должен взять на себя весь негатив, коррупционный скандал и поражение», — пояснил бывший депутат Рады.