В Минобороны доложили последние новости СВО

25 августа 2025, 17:05

ПВО сбила 4 БПЛА над Белгородской, Курской, Орловской областями и Черноморьем

Фото: istockphoto/bbsferrari

С 11:20 до 15:40 мск 25 августа дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа — по одному над Белгородской, Курской, Орловской областями и над акваторией Чёрного моря, сообщает Минобороны РФ.