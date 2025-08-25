Достижения.рф

В Минобороны доложили последние новости СВО

ПВО сбила 4 БПЛА над Белгородской, Курской, Орловской областями и Черноморьем
С 11:20 до 15:40 мск 25 августа дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа — по одному над Белгородской, Курской, Орловской областями и над акваторией Чёрного моря, сообщает Минобороны РФ.



Ранее в ведомстве также заявили о занятии села Запорожское в Днепропетровской области. Операция, по их данным, проведена силами группировки «Восток» в ходе продолжения наступления после выхода на западные границы Донецкой народной республики.

Перед этим утверждают в Минобороны, подразделения РФ вытеснили противника из Новогеоргиевки.

Спецоперация по защите Донбасса от киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти предпринимают все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Никита Кротов

