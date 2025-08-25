25 августа 2025, 16:55

Военный аналитик Онищенко: Киев хочет создать собственную дальнобойную ракету

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украина хочет создать собственную дальнобойную ракету, но разработки зависят от решений США и Великобритании. Такое мнение выразил военный аналитик, ветеран военной разведки Владимир Онищенко, комментируя информацию украинских СМИ о том, что у ВСУ появилась новая мощная ракета.





По его словам, Киев пытается получить технологии НАТО для разработки собственных ракет, однако пока подобные сообщения носят лишь пропагандистский характер.





«Пока еще никаких подтверждений об испытаниях этих ракет, ее окончательной разработки нет. У Украины есть ракета "Нептун", но она способна работать только на дальности до двухсот километров и неэффективна против стратегических целей», — отметил Онищенко в беседе с Pravda.Ru.

«Благодаря крупномасштабному производству ERAM специально для Украины Воздушные силы ВСУ больше не будут ограничены в своих боевых возможностях, когда из-за недостатка авиационных средств поражения они могли поразить далеко не все цели, которые требовала обстановка на поле боя», — считает Ходаренок.