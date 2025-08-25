Военный аналитик оценил сообщения украинских СМИ о новой мощной ракете ВСУ
Военный аналитик Онищенко: Киев хочет создать собственную дальнобойную ракету
Украина хочет создать собственную дальнобойную ракету, но разработки зависят от решений США и Великобритании. Такое мнение выразил военный аналитик, ветеран военной разведки Владимир Онищенко, комментируя информацию украинских СМИ о том, что у ВСУ появилась новая мощная ракета.
По его словам, Киев пытается получить технологии НАТО для разработки собственных ракет, однако пока подобные сообщения носят лишь пропагандистский характер.
«Пока еще никаких подтверждений об испытаниях этих ракет, ее окончательной разработки нет. У Украины есть ракета "Нептун", но она способна работать только на дальности до двухсот километров и неэффективна против стратегических целей», — отметил Онищенко в беседе с Pravda.Ru.
Он добавил, что Украина хочет получить вооружение для ударов по объектам, расположенным в глубине России.
Онищенко подчеркнул, что Россия следит за всеми украинскими проектами, а у Генштаба и Минобороны РФ есть четкие указания своевременно уничтожать такие объекты.
В свою очередь полковник в отставке и военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отметил, что воздушные силы ВСУ не будут ограничены в возможностях при передаче Украине американских дальнобойных ракет ERAM.
«Благодаря крупномасштабному производству ERAM специально для Украины Воздушные силы ВСУ больше не будут ограничены в своих боевых возможностях, когда из-за недостатка авиационных средств поражения они могли поразить далеко не все цели, которые требовала обстановка на поле боя», — считает Ходаренок.
Обозреватель уточнил, что России придётся серьезно скорректировать работу радиолокационной разведки и прикрыть важнейшие объекты.
При этом эксперт не исключил, что Трамп решил передать Украине эти ракеты, чтобы ускорить принятие мирных соглашений между конфликтующими странами, а до их поставок и применения дело может и не дойти.