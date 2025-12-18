Полицейского в Чувашии заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
В Чувашии следствие заподозрило сотрудника полиции в вымогательстве крупной суммы денег у участника спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».
По версии регионального управления Следственного комитета, правоохранитель из отдела полиции по Канашскому району действовал не один, а вместе с сообщниками. Предварительно, они заранее разработали план давления на военнослужащего.
Вечером 27 ноября полицейский инсценировал обнаружение у мужчины наркотиков. После этого, угрожая применением насилия, подозреваемые потребовали передать им 500 тысяч рублей. В качестве «гарантии» они забрали автомобиль потерпевшего.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Всех подозреваемых задержали, следственные действия продолжаются.
Читайте также: