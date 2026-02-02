Российский военный спас сослуживца после удара украинского FPV-дрона
Военнослужащий Юрий Ендальцев пришел на выручку сослуживцу, который серьезно пострадал после удара украинского FPV-дрона. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Ендальцев занимался обороной опорного пункта, занятого в результате боев с ВСУ. Группа отразила несколько атак противника, но при ротации российские бойцы подверглись атаке беспилотниками. От одного из ударов пострадал военнослужащий, который не смог самостоятельно продолжить путь.
«Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место», — говорится в сообщении.Позже он оценил состояние пострадавшего и эвакуировал его в безопасное место для оказания медицинской помощи. Сейчас жизни раненого бойца ничто не угрожает.