Российский военный спас сослуживца после удара украинского FPV-дрона

02 февраля 2026, 01:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащий Юрий Ендальцев пришел на выручку сослуживцу, который серьезно пострадал после удара украинского FPV-дрона. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.





Ендальцев занимался обороной опорного пункта, занятого в результате боев с ВСУ. Группа отразила несколько атак противника, но при ротации российские бойцы подверглись атаке беспилотниками. От одного из ударов пострадал военнослужащий, который не смог самостоятельно продолжить путь.



«Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место», — говорится в сообщении.