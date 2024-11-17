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Украинские войска несут большие потери в Курской области и теряют лучших из-за прихоти Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Зеленский тратит в курском приграничье ресурсы с минимальным оперативным и тактическим успехом.
«Украинцы в Курской области полностью окружены, и это очень странная ситуация <…> Украина вводит новые войска и лучшие войска в эти небольшие районы, а русские продолжают разбивать эти войска, и это ослабляет ВСУ. <…> Украинские военные поняли это, проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать», — пояснил он.Бо отметил, что в такой ситуации ослабляется весь остальной фронт. Зеленский таким образом хочет заручиться поддержкой Запада, считает полковник, но ему не удастся удержать даже эти небольшие территории.
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