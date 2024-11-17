Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

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Бойцы ВС РФ за неделю нанесли серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ на Херсонском направлении, противник потерял 575 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. По его данным, российские войска также уничтожили 29 военных машин, 10 орудий артиллерии и четыре склада с боеприпасами.
«Группировка войск «Днепр» нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ. Противник потерял 575 боевиков», — привел он статистику за минувшую неделю.Ранее Сальдо заявил, что операция по освобождению города Херсона из украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов. Он отметил, что важно быть реалистами и понимать всю сложность данной задачи.
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