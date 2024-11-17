Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Польша вместе с союзниками сегодня утром, 17 ноября, поднимала в небо дежурные истребители в связи с ракетными ударами ВС РФ по Украине. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х. Кроме того, как отмечается, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приводили «в состояние наивысшей готовности».