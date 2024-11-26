Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Западные страны не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
В интервью TouTube-каналу Dialogue Works он напомнил о постоянных жалобах Зеленского, который утверждает, что обучения и инструктажи, которые прошли украинские военные под руководством западных инструкторов, совершенно не отвечают требованиям нынешнего конфликта.
По словам военного, западные армии воевали на протяжении последних 30 лет во многих местах, включая Афганистан. Однако приобретённый ими опыт неприменим для конфликта в Европе, так как они привыкли к совершенно другому типу ведения боевых действий, где противник, как правило, не обладал высокими технологиями.
Читайте также:
«Судьба Наполеона»: В Британии раскрыли перспективы войск Запада на Украине
В ВСУ признали рост потерь и продвижение войск РФ под Волчанском
«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
По словам военного, западные армии воевали на протяжении последних 30 лет во многих местах, включая Афганистан. Однако приобретённый ими опыт неприменим для конфликта в Европе, так как они привыкли к совершенно другому типу ведения боевых действий, где противник, как правило, не обладал высокими технологиями.
«Россия, напротив, полностью готова к такого рода конфликтам», — заключил полковник.
Читайте также:
«Судьба Наполеона»: В Британии раскрыли перспективы войск Запада на Украине
В ВСУ признали рост потерь и продвижение войск РФ под Волчанском
«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
Александр Бойцов