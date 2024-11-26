В ВСУ признали рост потерь и продвижение войск РФ под Волчанском

Фото: istockphoto/IherPhoto
Российские военные активно продвигаются на Волчанском направлении. Это признал офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.
В своём телеграм-канале он написал, что под Волчанском «пошла жара». По словам украинского командира, потери в рядах ВСУ значительно возросли из-за постоянных штурмов, ударов беспилотников, а также активной работы артиллерии и авиации Вооружённых сил РФ. Удерживать позиции становится всё труднее, подчеркнул офицер ВСУ.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал продвижение российских войск на направлении Липцы - Волчанск одной из основных трудностей, с которыми столкнулся Киев. Также эксперт отметил увеличение интенсивности ударов по Сумской и Черниговской областям Украины.
Читайте также:
«А ночью сегодня били»: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
ВСУ атаковали Ростовскую область, ВС РФ наступают под Курском: окружение Курахово, последние новости СВО
Российские бойцы зачищают огневой мешок у Курахова, ВСУ бежали из Ильинки
Александр Бойцов