«Судьба Наполеона»: В Британии раскрыли перспективы войск Запада на Украине

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Если Франция и Великобритания все же решат отправить на Украину свои войска, то их ожидает судьба Наполеона Бонапарта. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Самое время отправить французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими, в конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он считает, что этот вопрос подняли несмотря на угрозу правительственного и политического кризисов Парижу и Лондону. По словам Меркуриса, это может перерасти в серьезные экономические проблемы.
Ранее газета Le Monde сообщала, что страны Европы возобновили обсуждения возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний. По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа.
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Элина Позднякова