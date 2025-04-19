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По словам бывшего полковника армии США Дэниела Дэвиса, на Украине созданы секретные лагеря, где готовят детей к участию в боевых действиях. Об этом военный заявил на YouTube.
«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений <…> А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по 10 — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.
Данную ситуацию в стране полковник сравнил с фольксштурмом, который существовал в нацисткой Германии. При этом военный отмечает, что подобное на Украине не может появиться без одобрения или участия главы государства.
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Иван Мусатов