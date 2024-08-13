Полковник Ходарёнок дал прогноз дальнейшего хода операции под Курском

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Президент РФ Владимир Путин поставил перед военными задачу освободить территорию Курской области от украинских боевиков. Свою оценку ситуации в регионе дал военный эксперт, полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходарёнок.
В эфире радиостанции «Вести-FM» он отметил, что в данный момент продвижение украинских войск в Курской области остановлено. Эксперт признал, что поначалу в России присутствовала недооценка масштабов вторжения ВСУ на территорию российского региона. Однако, по словам отставного военного, набег украинских войск на Курскую область был изначально обречён, так как у Киева просто нет необходимых ресурсов для полноценного вторжения.
По мнению Ходарёнка, российские войска в ближайшее время нанесут мощный ответный удар и, возможно, перенесут боевые действия на территорию противника. Такая наступательная операция требует тщательной подготовки, которой, как считает эксперт, российские военные сейчас как раз занимаются.
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Александр Бойцов