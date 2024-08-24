Полковник Ходарёнок назвал сроки наступления перелома в ходе спецоперации

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Ситуация в российско-украинском конфликте может измениться после президентских выборов в США. До этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.
Такое мнение высказал военный обозреватель издания «Газета.Ru» полковник Михаил Ходарёнок. По его мнению, достичь какого-либо компромисса и взаимных уступок возможно только при посредничестве Соединённых Штатов, а не Турции, Китая или Индии. В настоящее же время позиции противоборствующих сторон непримиримы.
Исход выборов президента США, которые состоятся через два месяца, определят долгосрочную политику Вашингтона по отношению к украинскому конфликту. Например, кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить конфликт в случае своей победы.
По мнению эксперта, для достижения коренного перелома на фронте необходимо обладать значительным численным превосходством, подкреплённым в должной степени достаточным количеством вооружения и материальной базой, а также качественными командными кадрами. В настоящее время обе стороны пока не готовы решать эти задачи в полном объёме, заключил Ходарёнок.
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Исход выборов президента США, которые состоятся через два месяца, определят долгосрочную политику Вашингтона по отношению к украинскому конфликту. Например, кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить конфликт в случае своей победы.
По мнению эксперта, для достижения коренного перелома на фронте необходимо обладать значительным численным превосходством, подкреплённым в должной степени достаточным количеством вооружения и материальной базой, а также качественными командными кадрами. В настоящее время обе стороны пока не готовы решать эти задачи в полном объёме, заключил Ходарёнок.
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Александр Бойцов