«Спящие ячейки»: названы исполнители массовых атак дронов на Москву и Подмосковье

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Запущенные дроны на Москву и Подмосковье могут принадлежать замаскированным террористическим группам ВСУ и украинским спецслужбам.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru о том, что украинские боевики действуют на территории региона. По мнению специалиста, технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, атакующих Москву и Подмосковье, не могут позволить им долететь до столицы РФ с Украины.
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«Скорее всего, работают законспирированные террористические группы, спящие ячейки. Какая-то часть, конечно, запускается с приграничных районов — из Курской, Орловской и Белгородской областей. Но за атаками на Московский регион стоят спящие ячейки», — утверждает Матвийчук.Напомним, что в ночь на 22 мая массовой атаке подверглась Тульская область, где целью ВСУ могли быть промышленные объекты.
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