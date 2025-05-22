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«Спящие ячейки»: названы исполнители массовых атак дронов на Москву и Подмосковье

Военный эксперт Матвийчук: скрытые ячейки ВСУ стоят за массовыми налётами
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запущенные дроны на Москву и Подмосковье могут принадлежать замаскированным террористическим группам ВСУ и украинским спецслужбам.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru о том, что украинские боевики действуют на территории региона. По мнению специалиста, технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, атакующих Москву и Подмосковье, не могут позволить им долететь до столицы РФ с Украины.

«Скорее всего, работают законспирированные террористические группы, спящие ячейки. Какая-то часть, конечно, запускается с приграничных районов — из Курской, Орловской и Белгородской областей. Но за атаками на Московский регион стоят спящие ячейки», — утверждает Матвийчук.
Напомним, что в ночь на 22 мая массовой атаке подверглась Тульская область, где целью ВСУ могли быть промышленные объекты.

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#рф
Эксперт рассказал, как Россия может устроить катастрофу для ВСУ
Онуфриенко: Россия может устроить ВСУ коллапс разрушением мостов через Днепр
22 мая 2025, 12:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Разрушение мостов через Днепр может создать коллапс боевикам ВСУ, вызвав наибольший общественный резонанс. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военного аналитика Михаила Онуфриенко. Эксперт считает, что такие шаги разрушат систему снабжения боевиков на левобережной территории.
«Поражение этих целей катастрофически скажется на обеспечении боеприпасами, топливом и всем остальным для вооруженных сил противника. Оно также продемонстрирует невозможность защитить стратегические объекты от ударов наших ракет и тех же самых «Гераней», — прокомментировал собеседник.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ поразили вражеский тренировочный лагерь в Сумской области. Российские силы использовали комплекс «Искандер-М».В частности, была поражена живая сила противника и склад с боеприпасами.

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«Сват, брат и любовница»: Андрей Чадов объяснил, почему женился тайно и зачем хотел уйти в монастырь. Откровения артиста
22 мая 2025, 12:02

Андрей Чадов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Андрей Чадов ранее часто появлялся в кино и сериалах, но сейчас проектов с его участием все меньше. Что известно об артисте, его личной жизни и отношениях с братом, расскажет «Радио 1».

Что известно о личной жизни Чадова?

Актер сообщил, что в 2022 году тайно женился. По его словам, предложение было довольно простым. В интервью «Пятому каналу» Чадов рассказал, что его избранницей стала актриса Анастасия Виноградова, с которой он встречался долгое время. Церемония прошла в узком кругу — были только родственники и близкие друзья.

«Мы не строим никаких планов. Просто хорошо вместе, и это главное. Вот почему я и решил жениться», — отметил актер.
Чадов добавил, что в Виноградовой нашел все качества, необходимые для крепкой семьи. Он охарактеризовал свою супругу как «и свата, и брата, и любовницу» и выразил желание завести детей в будущем, отметив, что пара «работает над этим». Ранее он не был женат и не имеет детей, хотя у него были длительные отношения с актрисой Светланой Светиковой, которые закончились расставанием.

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Отношение к СВО

Что касается отношения Чадова к специальной военной операции (СВО), он поделился, что после ее начала испытывал страх из-за неопределенности ситуации. Спустя полтора года он признался, что не знает всей правды, но ему жаль, что политики не смогли прийти к соглашению. При этом актер занимает патриотическую позицию

«Я родился здесь, я русский. Я верующий человек и верю в Бога. Русская литература — Достоевский, Толстой, Пушкин — формирует меня как русского человека», — сказал Чадов.

Андрей Чадов (слева) и Алексей Чадов (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)


Безусловная любовь к брату и отсутствие общения

Что касается отношений между братьями Чадовыми, актер отметил, что они с Алексеем похожи внешне, и их часто путают, так как разница в возрасте составляет всего год и три месяца. Тем не менее, по характеру они совершенно разные.
«Если говорить откровенно, мы никогда не были особенно близки. Мы связаны кровными узами, но у Алексея с детства было стремление к независимости: свои друзья, свои интересы. У меня же все наоборот», — признался Андрей.

Он добавил, что у них не было глубоких душевных разговоров, но между братьями существует безусловная любовь. Даже если они какое-то время не общаются.

Андрей Чадов сейчас

Что касается текущих проектов Андрея Чадова, последней его работой стала картина «Игра на выживание».

В настоящее время он полностью погружен в театральную деятельность. Андрей Чадов отмечает, что жизнь в театре кардинально отличается, и у него есть возможность выбирать своих персонажей. Особое место в его сердце занимает постановка «Близость», где его партнерами являются актриса Татьяна Арнтгольц и актер Роман Маякин.

Тем не менее, Чадов признался, что ему не хватает кино.

«Мои планы остаются неизменными из года в год — работать с талантливыми режиссерами над интересными проектами. Я никогда не мечтаю о ролях. Когда приходит какой-то сценарий, тогда да», — поделился актер в одном из своих интервью.

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«Были бы у них ракеты, они бы запускали ракеты»: военэксперт объяснил массированную атаку БПЛА на Россию
Живов: массированная атака на Россию не связана с переговорами Трампа и Путина
22 мая 2025, 11:56

Фото: iStock/Diy1

Только за прошедшую ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 105 дронов ВСУ над территорией России.
Как рассказал «Радио 1» автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов, усилившаяся атака беспилотников на российские регионы, в том числе и на Москву, не связана с прошедшим телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, что реакция европейских стран и Украины на переговоры была ожидаемо отрицательной. Страны ЕС и Киев рассчитывали, что Трамп выдвинет жёсткий ультиматум для России, однако, исходя из официальных заявлений участников разговора, диалог был взаимоуважительным.

«Нет никакой связи. Это связано с тем, что мы четвёртый год ведём войну. У противника растут возможности по производству и применению беспилотников. Поскольку наш противник с нами воюет, он пытается сделать всё, чтобы снизить обороноспособность нашей армии и общественную поддержку боевых действий с нашей стороны. Поэтому он отправляет беспилотники, которые пытаются поражать военную инфраструктуру, военные склады, заводы по производству вооружения, административные здания. Война идёт», — сказал Живов.
Он отметил, что если бы украинская сторона располагала более мощным оружием, она бы его применила против России.
«Если бы у них были ракеты, которые могли бы долететь для нас, они бы запускали ракеты. Но у них ракет нет, они запускают беспилотники», — сообщил военный блогер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале об уничтожении пяти украинских БПЛА, летевших на столицу.

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Военэксперт Матвийчук раскрыл нюанс массовых налетов дронов на Москву
Военэксперт Матвийчук: спящие ячейки ВСУ обосновались в России до начала СВО
22 мая 2025, 11:22

Фото: iStock/Dragon Claws

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что спящие ячейки украинских спецслужб и ВСУ могли обосноваться в РФ еще до начала спецоперации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Они могли проникнуть в Россию под видом беженцев, каких-то строителей, где есть заброшенные деревни, охотничьи домики, куда завезли определенное количество разобранных беспилотников», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задерживаются рейсы из-за атаки украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#сво
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Силы ПВО уничтожили пять дронов, летевших на Москву
Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА, летевших на столицу
22 мая 2025, 10:53

Фото: iStock/NiseriN

Силами ПВО удалось отразить сначала атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, а позже были уничтожены ещё три БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Из-за атаки дронов ВСУ сотни пассажиров не могут улететь из столичных аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. У некоторых были запланированы ночные рейсы, их переносили уже несколько раз.

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