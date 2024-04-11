Полковник Клупов предположил возможную цель сбитых над Мордовией дронов

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Украинские беспилотные летательные аппараты, сбитые над территорией Республики Мордовия, летели в Казань. Их целью были военные объекты в столице Татарстана.
Такое мнение в разговоре с URA.ru высказал ветеран военной разведки, полковник Рустем Клупов. Ранее сообщалось о двух беспилотниках ВСУ, сбитых над Мордовией в ночь на 11 апреля. По прямой расстояние от Украины до этого российского региона, атакованного впервые, составляет около 700 километров.
Эксперт отметил, что если прочертить прямую линию от Украины через то место, где были сбиты БПЛА, то она через Мордовию упирается в Казань. Полковник напомнил, что столица Татарстана является одним из крупнейших центров военной промышленности. Там расположен вертолётный завод, производится электроника, есть несколько военных училищ и многие другие объекты, представляющие интерес для противника. Поэтому нет ничего удивительного, если конечной целью атаки украинских дронов была именно Казань, заключил военный разведчик.
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Александр Бойцов