Впервые с начала СВО украинцы попытались атаковать Мордовию

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Впервые со времени начала специальной военной операции украинские боевики попытались атаковать Мордовию. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ над территорией республики.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Беспилотники пытались атаковать объекты на территории Республики Мордовия в ночь на 11 апреля. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб. К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений на земле также нет.
Всего за ночь 11 апреля сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы. Кроме Мордовии, впервые подвергшейся атаке, противник пытался нанести удары по Курской, Тамбовской, Брянской, Белгородской и Липецкой областям. В начале апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан.
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Александр Бойцов