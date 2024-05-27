Полковник Кошкин описал механизм сдачи в плен

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Существует специальная радиоволна, по которой украинские военные могут сдаться в плен, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, передает «Лента.ру».
Военный подчеркнул, что сдача в плен связана с серьезными рисками для обеих сторон.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российским войскам сдались 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Есть радиоволна, на которой можно договориться о сдаче в плен на определенном участке. Но важна бдительность: на этой волне ловят свои же. Бывает и наоборот: спецназ говорит, что собирается сдаться в плен, а сам начинает боевую операцию. Так что эта история небезопасна для обеих сторон», – заключил полковник.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю российским войскам сдались 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов