Полковник Матвийчук сообщил о планах ВСУ покинуть Курскую область

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Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru сообщил, что ВСУ начали оставлять ряд населённых пунктов и укреплённые позиции на территории Курской области, что свидетельствует о возможном выводе ВСУ из этого российского региона.
«Ситуация на курском направлении для ВСУ аховая: мы дистанционно поставили минные поля, закрыли входы и выходы через границу. Наиболее рациональным решением для руководства ВСУ сейчас было бы дать команду на отступление. Но, думаю, с этим уже опоздали», — рассказал Матвийчук.Он подчеркнул, что из-за полного контроля России над областью, украинским силам будет крайне сложно пересечь границу и такие попытки могут привести к серьёзным потерям.
«ВСУ бросают многие населенные пункты, оставляют подготовленные позиции. Противник выдыхается и отступает», — сообщил полковник в отставке.
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