Стали известны подробности о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

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В операции по захвату Курской АЭС должны были принимать участие 20 тысяч украинских боевиков. Такие данные привел начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова в рамках брифинга.
По его словам, украинская сторона подготовила для захвата Курской АЭС 20 тысяч солдат. Кроме того, в атаке должны были принять участие 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, а также пять единиц РСЗО.
Кириллов сообщил, что одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС.
Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.
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Кириллов сообщил, что одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС.
Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.
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Элина Позднякова