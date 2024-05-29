Полковник Матвийчук указал на признак участия Польши в конфликте с Россией

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Любое государство вправе передавать вооружение другому, но если это продолжается уже в ходе военного конфликта, и если этим оружием наносятся удары по стороне противника, такая страна становится полноправным участником этого конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру»выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Этим заявлением он ответил на решение Польши разрешить украинским войскам наносить удары по российским объектам поставленным польским оружием.
По словам Матвийчука, Украина уже использовала западное оружие для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям, поэтому заявление Польши – это лишь «кривляние на камеру».
Военэксперт отметил, что Польша всячески пытается провоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы под этим предлогом ввести свои войска на Украину.
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По словам Матвийчука, Украина уже использовала западное оружие для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям, поэтому заявление Польши – это лишь «кривляние на камеру».
Военэксперт отметил, что Польша всячески пытается провоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы под этим предлогом ввести свои войска на Украину.
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Анастасия Чинкова