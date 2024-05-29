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Полковник Матвийчук указал на признак участия Польши в конфликте с Россией

29 мая 2024, 12:19
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Любое государство вправе передавать вооружение другому, но если это продолжается уже в ходе военного конфликта, и если этим оружием наносятся удары по стороне противника, такая страна становится полноправным участником этого конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру»выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Этим заявлением он ответил на решение Польши разрешить украинским войскам наносить удары по российским объектам поставленным польским оружием.

По словам Матвийчука, Украина уже использовала западное оружие для нанесения ударов по Белгородской и Курской областям, поэтому заявление Польши – это лишь «кривляние на камеру».



Военэксперт отметил, что Польша всячески пытается провоцировать Россию на агрессивные действия, чтобы под этим предлогом ввести свои войска на Украину.

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#польша
#украина
#россия
#конфликт
#оружие
МО РФ: Авиация уничтожила два приближавшихся к Крыму безэкипажных катера
29 мая 2024, 12:42

Фото: istockphoto/bbsferrari

Самолёты морской авиации Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера. Морские дроны двигались в сторону побережья Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По словам сотрудников оборонного ведомства, инцидент произошёл около 11:00 29 мая. Морские беспилотники были обнаружены в северо-западной части акватории Чёрного моря. Вылетевшие на прехват самолёты морской авиации уничтожили оба безэкипажных катера.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. На прошлой неделе в Минобороны также рассказали об успешном отражении очередной атаки. Тогда авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона из штатного вооружения.

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#рф
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«Раздолбали»: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ во время совещания
Военкор Коц: ВС РФ ударили по командному пункту ВСУ во время совещания
29 мая 2024, 12:33

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ под Сумами прямо во время совещания. Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.
«Раздолбали командный пункт в Сумской области. На совещание без приглашения прилетел ФПВ-дрон. Из дома никто не вышел. Еще один дрон разнес авто, на котором приехал один из совещавшихся», – сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами во Львовской области. Уточнялось, что на Яворовском полигоне украинские неонацисты обучались управлению иностранной техникой, а также проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку.

Кроме того, российская армия уничтожила массированными ударами один логистический хаб под Сумами, где командование Киева разместило оружейный арсенал.

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#россия
#украина
#спецоперация
#война
#всу
#вс рф
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Двух боевиков «карательного полка» ВСУ ликвидировали в Харьковской области
29 мая 2024, 12:09

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска ликвидировали двоих боевиков из 8-го полка ССО ВСУ Константина Михальчука и Дениса Бея в Харьковской области. Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что бойцов этого полка тренировали инструкторы из США и Германии. Это один из самых подготовленных полков украинской армии. Его даже прозвали «карательным полком спецназначения». Военные этого подразделения участвуют в боевых действиях с 2014 года.

По словам Поддубного, боевики 8-го полка ССО совершили большое количество терактов в республиках Донбасса. Так, имеется информация, что именно они убили комбата добровольческого батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) и комбата добровольческого батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

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*признан террористической организацией, запрещённой на территории России
#всу
#вс рф
#харьковская область
#военные
#сво
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«Подлетели» на мине»: военкор Поддубный рассказал о ранении Пушина под Харьковом
Военкор Поддубный сообщил, как они с Пушиным и Коцем «подлетели» на мине
29 мая 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ь:Ivan Murauyou

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был рядом с коллегой Александром Пушиным при ранении, рассказал у себя в Telegram, что они на багги «подлетели» на мине под Харьковом. Также в машине был еще один военный корреспондент, но уже от «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Когда сегодня вместе с бойцами «подлетели» на мине (а я сидел в кузове, а Саша Коц вместе с Сашей Пушиным в кабине), мне вновь стало спокойно, потому что мы вместе. Саша Коц собранно сказал, что Пушин — 300, в это время раненый Сашка уж спокойно наложил себе турникет», – говорится в сообщении.

Поддубный добавил, что он вместе с бойцами и Коцом «спешились», в то время как Пушин «помчал» на эвакуацию.

Со слов Поддубного, он и Коц шел с короткими остановками для того, чтобы рассмотреть дроны.

До этого в эфире телеканала «Россия 24» сообщили о ранении Пушина в зоне спецоперации под Харьковом.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#мина
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«Риск нереален»: в США высказались об эскалации конфликта на Украине
Подполковник Виндман: удар ВСУ по РФ западным оружием не втянет Запад в конфликт
29 мая 2024, 11:20

Фото: iStock/allanswart

Предложение разрешить украинским войскам наносить удары по России западным оружием не приведёт к эскалации конфликта. Такое мнение в своих соцсетях выразил подполковник ВС США в отставке Александр Виндман.
Он подчеркнул, что боязнь эскалации является иррациональным страхом, поскольку риск нереален.

Виндман убеждён, что применение ВСУ западного вооружения против России не приведёт к дальнейшей эскалации, поскольку Запад не является активной стороной конфликта и не преследует военных целей.

По его словам, Соединённые Штаты не разрешают Украине наносить удары по объектам на территории России американским оружием исключительно из-за опасения ухудшения отношений с Москвой.

В начале этой недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по объектам внутри российской границы с помощью поставленного западными союзниками оружия.

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#всу
#обстрел
#оружие
#сша
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В Киеве заявили, что получили разрешение Лондона применять Storm Shadow по России
Юрий Сак: Киев атакует Россию ракетами Storm Shadow по разрешению Британии
29 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ уже используют ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Такие действия одобрены Британией, сообщил советник министра Украины по вопросам промышленности Юрий Сак в интервью изданию Bloomberg.
По его словам, разрешение на удары были получены Киевом Британией. Он также обратил внимание на то, что Украина успешно использует западные дальнобойные ракеты уже длительное время.

Кроме того, Сак добавил, что в настоящее время на Украине развернулось производство собственного дальнобойного оружия, которое будет применяться с аналогичными целями.

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#украина
#всу
#ракеты
#сша
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Москалькова назвала причину приостановки возвращения военнопленных
Москалькова: работа по возвращению пленных приостановлена из-за требований Киева
29 мая 2024, 10:54

Фото: iStock/zim286

Работа по возвращению военнопленных была приостановлена из-за действий Украины, которая постоянно выставляет надуманные требования. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе выступления в Доме прав человека на совместном заседании комитетов Госдумы.
Она подчеркнула, что обмены военнопленными были приостановлены несколько месяцев назад.

Москалькова поблагодарила Минобороны России за проделанную работу по возвращению российских военных из плена.

По словам омбудсмена, чувствуется волнение и напряжение людей, поэтому российская сторона делает всё возможное, чтобы донести информацию о мероприятиях, организованных государством.

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#военные
#вс рф
#плен
#минобороны рф
#россия
#украина
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ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами
ВС РФ ударили ракетами по полигону ВСУ с иностранными инструкторами под Львовом
29 мая 2024, 10:52

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Точное число атакованных иностранных военных не называется, но речь, предположительно, может идти о 100 людях. На Яворовском полигоне боевики ВСУ проходили курсы по тактической инженерной и медицинской подготовке, а также учились управлять техникой.

Кроме того, ВС РФ ударили по таким же объектам в Дублянах и Дрогобыче под Львовом.

Ранее стал известен возможный регион применения химического оружия ВСУ. По мнению военного эксперта Олега Глазунова, украинские неонацисты могут использовать его под Харьковом. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что применение химического оружия Украиной «стало системным».

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#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
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В Конотопе Сумской области Украины прогремел взрыв
29 мая 2024, 10:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сумской области Украины прогремел взрыв. Об этом портал «Телеграф» написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что взрыв произошёл в городе Конотоп утром 29 мая.

Неизвестно, если ли жертвы и повреждения каких-либо городских объектов.

Подчеркнём, что сообщение было опубликовано в 07:06 по московскому времени, когда на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. За сегодняшнее утро она объявлялась дважды: с 07:00 до 07:21 и с 08:37 до 09:09.

Во время действия второй воздушной тревоги о взрывах в городе и его окрестностях не сообщалось.

Напомним, что последний раз о взрывах в городе было известно в конце апреля, когда российские войска ударили по авиабазе и 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.

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#взрыв
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