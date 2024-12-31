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Линия обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), и без того не слишком прочная, близка к окончательному обрушению. Наступление подразделений Вооружённых сил РФ приближается к своей кульминации.
Такое мнение в интервью изданию Die Welt высказал полковник австрийской армии Маркус Рейснер. По его словам, остатки украинских частей в самое ближайшее время окончательно покинут Курахово. При этом ВСУ могут также потерять Часов Яр, который эксперт назвал «стратегически важным» городом.
У австрийского офицера хватило военного опыта, чтобы не заявлять о грядущем спаде наступательных действий ВС РФ после того, как они, по его словам, вышли на пик. То, что российские войска смогли успешно штурмовать даже эшелонированную и хорошо организованную оборону ВСУ в районе Часова Яра, говорит о том, что у наступления российской армии будет ещё немало «кульминаций», связанных с потерей Украиной очередных городов.
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«Русские достигли кульминации своего наступления», — подчеркнул Рейснер.
У австрийского офицера хватило военного опыта, чтобы не заявлять о грядущем спаде наступательных действий ВС РФ после того, как они, по его словам, вышли на пик. То, что российские войска смогли успешно штурмовать даже эшелонированную и хорошо организованную оборону ВСУ в районе Часова Яра, говорит о том, что у наступления российской армии будет ещё немало «кульминаций», связанных с потерей Украиной очередных городов.
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Александр Бойцов