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Вооруженные силы России освободили 214 населенных пунктов за 2024 год в зоне СВО и в Курской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
«Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области», — говорится в сообщении.
В числе самых значимых освобожденных городов отмечены Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего российская армия освободила населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Там взяли 157 региональных образований.
Сентябрь является самым успешным месяцем для ВС РФ. За этот период солдаты смогли взять 36 региональных образований. Также отмечаются успехи российской армии в декабре. На момент 31 числа военные освободили свыше 30 населенных пунктов.
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Иван Мусатов