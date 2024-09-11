Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ
Российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами. Матвийчук в интервью Lenta.ru. отметил, что теперь российские войска продвигаются на полтора-два километра в сутки, а иногда — до четырех. Это, по его словам, свидетельствует о прорыве оборонительных линий ВСУ в районах Покровска, Часова Яра и Угледара.
Он также указал на ежедневные сводки Минобороны, подтверждающие эти успехи. Полковник подчеркнул, что ключ к продвижению заключался в изменении тактики: российские силы отказались от лобовых атак в пользу маневров, заходов в тыл противника и использования подкопов, что позволило эффективнее разрушать оборонительные рубежи Украины.
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Елена Перлова