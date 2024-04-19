Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в Часовом Яре

Фото: iStock/Jakub Laichter
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Часов Яр и заслушал доклады военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Публикация сопровождается коротким видео. На нём в закрытом помещении присутствуют сам Зеленский и несколько военных. Определить где именно оно было снято не получилось.
По словам президента Украины, он заслушал доклад командира бригады, а после вручил бойцам награды.
У ВСУ ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной. Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам президента Украины, он заслушал доклад командира бригады, а после вручил бойцам награды.
У ВСУ ощущается явный недостаток живой силы, вооружений и техники. Поэтому задача отражения атак российской армии в районе Часов Яра для них становится непосильной. Такое мнение высказал отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он также отметил, что, кроме того, что у командиров бригад не хватает ни людей, ни техники, время также играет не на руку ВСУ. Кривонос назвал Часов Яр господствующей высотой, которую украинцам скорее всего не удастся удержать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова