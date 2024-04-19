Пророссийское подполье в Херсоне завладело оружием НАТО через соратников в ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Подполье в Херсоне начало использовать оружие НАТО. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление организации «Русский Херсон».
«Теперь у нас есть возможность использовать натовское оружие с пользой для нашего общего дела по уничтожению боевиков», — сообщили представители организации.Они пояснили, что использовать натовское оружие стало возможным благодаря «своим» людям в рядах украинской армии. Солдаты ВСУ передали организации гранатометы и стрелковое оружие.
Прежде сообщалось, что Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова