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Совсем скоро, а именно предстоящим летом, в зоне специальной военной операции начнутся крупномасштабные стратегические бои. Для Киева они будут иметь решающее значение.
По его словам, украинские средства массовой информации и чиновники откровенно лгут о ситуации на фронте и реальном положении Вооружённых сил Украины. По этой причине военные атташе западных партнёров Киева отправляют в свои страны искажённые донесения. Поэтому у руководства США и стран Евросоюза создаётся ошибочное впечатление, что Украина больше не нуждается в вооружениях.
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Александр Бойцов