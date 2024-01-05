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Командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.
По словам российского военного, операторы беспилотников ежедневно проводят разведку местности. Если обнаруживают изменения цели, на место выдвигается FPV-дрон, чтобы атаковать.
Ранее сообщалось, что Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.
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«Мы летаем уже на 3-4 км, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — говорит Дон.
Ранее сообщалось, что Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.
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Мария Фирсова