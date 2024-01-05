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ВСУ отодвинули позиции на некоторых участках под Артемовском

05 января 2024, 08:48
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командир группы спецназа Южной группировки войск ВС РФ Дон сообщил, что ВСУ решили отодвинуть свои позиции на некоторых участках на артемовском направлении в Донбассе.
РИА Новости сообщает, что разведчик рассказал об отступлении ВСУ под Артемовском. ВСУ отодвинулись вглубь своей обороны.

«Мы летаем уже на 3-4 км, при отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить», — говорит Дон.

По словам российского военного, операторы беспилотников ежедневно проводят разведку местности. Если обнаруживают изменения цели, на место выдвигается FPV-дрон, чтобы атаковать.

Ранее сообщалось, что Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.

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Украинский уклонист пожаловался на угрозы убийством из-за побега
05 января 2024, 08:59

Фото: iStock/undefined undefined

Украинский уклонист Андрей сообщил телеканалу France 2 о том, что ему поступают угрозы убийства из Украины.
В журналистском материале сказано о работе украинских пограничников, которые отлавливают беглецов и проводят рейды. Их организовывают местные военкоматы, пишет РИА Новости.

Уклонисту Андрею удалось сбежать с Украины. Его побег занял 36 часов. Мужчина вплавь пересёк реку Днестр.
Беглец не рассказывает о своём местонахождении, боясь, что его могут найти.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке», - рассказал Андрей, который хочет пережить военный конфликт «на дистанции».
Сообщается, что на Украине все сильнее не хватает бойцов на фронте. Прессинг военкоматов оказывается более «жестким». Украинцы призывного возраста подвержены «рейдам, то есть похищениям».

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#украина
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«Страна»: От любимой фабрики Зеленского по производству одежды остались руины
05 января 2024, 07:16

Киевская фабрика M-Tac, производившая тактическую одежду и снабжавшая ею президента Владимира Зеленского и высшее руководство Украины, была уничтожена ракетными ударами ВС России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Cогласно утверждениям официального аккаунта бренда M-Tac в социальных сетях, российская армия применила три крылатых ракеты X101, чтобы полностью уничтожить цеха и склады компании. Как отметил руководитель маркетинговой службы Алексей Донченко, никто из сотрудников при этом не пострадал, их всех удалось эвакуировать заранее.



Одежду компании M-Tac носят, в частности, не только президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак, но и главком Вооружённых сил Украины, а с недавних пор политический оппонент Зеленского — Валерий Залужный.

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#фабрика
#одежда
#владимир зеленский
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Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи
РБК: Берлин отправил на Украину боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder
05 января 2024, 06:03

Фото: iStock/andriano_cz

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли десять БМП Marder и боеприпасы для Leopard 2A6. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны ФРГ.
ФРГ поставила киевскому режиму систему ПВО Skynex и восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.

По данным ТАСС, также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы и т.д. В «подарок» Украине отправят и два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.

Судьбу танков Leopard 2A6, переданных Германией ВСУ, раскрыл ранее депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.


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#фрг
#помощь
#боеприпасы
#украина
#военная техника
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Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы в 2024 году
05 января 2024, 02:38

Фото: iStock/Gelia

Российские войска могут перейти в наступление уже в 2024 году для освобождения Одессы и той части побережья Черного моря, которая принадлежит Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News в своем годовом прогнозе.
«Заявление Путина может быть сигналом о долгосрочных планах по контролю России над всем черноморским побережьем», — считают эксперты телеканала.

По их мнению, решающую роль реализации «чрезвычайно амбициозных» стремлений Кремля сыграют беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом российский оборонный комплекс опережает украинский. Киев же нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом, что на Западе считается сигналом о ее скором освобождении.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
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Беспилотник ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря
Российская ПВО уничтожила БПЛА в северо-западной части акватории Черного моря
04 января 2024, 21:32

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские военные предприняли попытку атаки на территорию России с помощью беспилотника самолётного типа. В 20:40 по московскому времени эта попытка была пресечена средствами ПВО.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в небе над Липецкой областью сначала обезвредили украинский беспилотник, а затем перехватили ракету. Отмечалось, что это была зенитная ракета, переоборудованная под нанесение ударов по наземным целям.

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#пво
#беспилотник
#всу
#вс рф
#чёрное море
#минобороны рф
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Главком ВСУ Залужный вышел из себя во время выступления в Верховной раде
NV.ua: главком ВСУ Залужный вышел из себя в ходе обсуждения закона о мобилизации
04 января 2024, 21:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В ходе обсуждения проекта мобилизации в Верховной раде главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный выступил с резким заявлением в адрес депутатов. Об этом сообщает издание «NV.ua».
Во время своего выступления он крайне эмоционально начал заявлять о том, что в украинской армии не хватает военных. Залужный назвал два решения этой проблемы: либо просить военных у других стран, либо пусть сами депутаты Рады отправляются на фронт, если не могут обеспечить ВСУ бойцами.

Ранее бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в стране предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьёвку.

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#валерий залужный
#мобилизация
#всу
#депутаты
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Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время
04 января 2024, 20:54

Фото: iStock/bartoshd

Атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Вечером в крымском городе была объявлена воздушная тревога, начали работу средства противовоздушной обороны. Местные власти сообщали, что военным удаётся сбивать воздушные цели над населёнными пунктами. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом были сбиты 10 украинских ракет.

Развожаев также отметил, что по предварительным данным в жилом районе упала сбитая ракета, которая не взорвалась. В настоящее время на месте работают специалисты.

Также губернатор ранее сообщал, что в результате обстрела, также предварительно, пострадал один местный житель после подания осколка сбитой ракеты в жилой дом.

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#атака
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#пво
#ракета
#минобороны рф
#жилой
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Украинский беспилотник обезвредили в Липецкой области
04 января 2024, 20:31

Фото: iStock/rancho_runner

В Липецкой области обнаружили и обезвредили украинский беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что беспилотник был полностью обезврежен с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

По словам Артамонова, в результате предпринятой ВСУ попытки атаковать регион не последовало жертв среди местного населения, также не получили повреждений объекты инфраструктуры.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны была перехвачена зенитная ракета, выпущенная с украинской стороны.

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#вс рф
#всу
#регион
#атака
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В небе над Липецкой областью перехватили украинскую ракету
МО РФ: российские ПВО перехватили ракету ВСУ над Липецкой областью
04 января 2024, 20:19

Фото: iStock/bpawesome

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету над Липецкой областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Уточняется, что российским военным удалось перехватить зенитную ракету С-200, которая была переоборудована для поражения наземных целей на территории России.

Ранее сообщалось, что украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.

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#минобороны рф
#ракета
#пво
#вс рф
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