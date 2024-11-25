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Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Курскую область. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
В эфире своего YouTube-канала он объяснил, что у украинских солдат просто уже нет сил на продолжение боевых действий, поэтому они вынуждены будут выйти из российского региона. Стариков также добавил, что российские войска в настоящее время ведут активные боевые действия на основном фронте в Донбассе. Кроме того, по его мнению, Киев уже не сможет вернуть утраченные территории в этом регионе.
В ходе боёв в Курской области противник понёс значительные потери в живой силе и технике. По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, большое количество артиллерийских орудий и РСЗО, а также другой техники.
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Александр Бойцов