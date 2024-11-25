Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Полковник СБУ Стариков: ВСУ придётся покинуть Курскую область

Полковник СБУ Стариков: ВСУ придётся покинуть Курскую область

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Курскую область. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.


В эфире своего YouTube-канала он объяснил, что у украинских солдат просто уже нет сил на продолжение боевых действий, поэтому они вынуждены будут выйти из российского региона. Стариков также добавил, что российские войска в настоящее время ведут активные боевые действия на основном фронте в Донбассе. Кроме того, по его мнению, Киев уже не сможет вернуть утраченные территории в этом регионе.

В ходе боёв в Курской области противник понёс значительные потери в живой силе и технике. По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ на этом направлении составили свыше 35 тысяч военнослужащих, 216 танков, 149 БМП, 120 БТР, большое количество артиллерийских орудий и РСЗО, а также другой техники.

Читайте также:

Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины

Начались бои в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

ВСУ сдаются в плен под Суджей, ВС РФ атакуют в Курской области: прорыв в Часове Яре, последние новости СВО
#youtube
#всу
#киев
#солдат
#рф
#курская область
В НАТО идёт обсуждение превентивных ударов по РФ на случай конфликта
25 ноября 2024, 17:27

Фото: iStock/ aapsky

Глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр объявил, что в НАТО идёт обсуждение нанесения высокоточных превентивных ударов по территории РФ на случай военного конфликта, проинформировало агентство РИА Новости.
Офицер говорит, что альянс поменял своё отношение к стратегии обороны.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — подчеркнул Роб Бауэр.

Ещё адмирал отметил, что членам Североатлантического блока нужно больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.

Роб Бауэр обратил внимание, что НАТО нужна комбинация высокоточных ударов, которые выводят из строя системы, использующиеся для нападения.

«И мы должны нанести первый удар», — резюмировал офицер.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что странам Европы совместно с США нужно оказывать Украине больше помощи, чтобы изменить ход конфликта.

Читайте также:

В США раскрыли, что стало бы с Россией, не будь у нее ядерного оружия

Кипр собирается вступить в НАТО

Стало известно, когда США хотели пригласить Украину в НАТО
#россия
#нато
#удар
#сво
#украина
#конфликт
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Смирнов: В Курской области сбили четыре управляемые авиабомбы ВСУ
25 ноября 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Andrey Atanov

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что бомбы были сбиты в приграничных районах области. Он в очередной раз поблагодарил бойцов ПВО за умелую и слаженную работу. Ранее в понедельник над территорией Курской области были уничтожены семь украинских беспилотников. Кроме того, в министерстве обороны РФ сообщили, что силами ПВО были уничтожены восемь баллистических ракет, выпущенных украинскими боевиками в сторону России.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников и ракет мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью

ВСУ вновь атаковали Россию американскими ракетами ATACMS

Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области
#губернатор
#режим
#рф
#пво
#курская область
#бомба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров
Депутат Рады Констанкевич предложила мобилизовать военных пенсионеров
25 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/olegda88

Ряды ВСУ должны пополнить вышедшие в запас и способные держать оружие в руках украинские военные Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Новости.Live».
Она отметила, что в тылу в настоящее время находятся свыше 100 тысяч военных пенсионеров, которые могут держать оружие в руках и подходят по возрасту. Однако далеко не все их них участвуют в боевых действиях, а лишь получают пенсии от государства.

В настоящее время 40 тысяч бойцов из этой категории уже находятся на поле боя, а остальным также следует вступить в ряды ВСУ, подчеркнула Констанкевич.

Также депутат призвала мобилизовать работников госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полицейских, а также сотрудников других силовых ведомств.

Читайте также:

Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ

Боец ВСУ признался, что случайно сдался в плен

«Это все очень критично»: в Раде оценили перспективы поддержки Украины союзниками
#украина
#верховная рада
#мобилизация
#пенсионер
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это все очень критично»: в Раде оценили перспективы поддержки Украины союзниками
Депутат Рады Рахманин: США устали от украинского конфликта
25 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Страны Запада устали от украинского конфликта. Об этом заявил депутат Рады Сергей Рахманин.
«Есть риски, и эти риски известны: новая администрация США, усталость от войны, проблема с мобилизацией, проблема с ресурсами, перехват инициативы врагом. Это все очень сложно, это все очень критично», — сказал Рахманин в интервью YouTube-каналу «Желтые кеды».

По его словам, перебои с доставками вооружения из США на Украину станут «чувствительным ударом» как экономическим, так и психологическим.

Рахманин также предположил, что европейские партнеры Киева не увеличат помощь для ВСУ, если США откажутся поддерживать Украину в конфликте, тем более что сейчас она является проигрывающей стороной.

Читайте также:

Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины

Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ

Песков: В окружении Трампа мы слышим слова «мир» и «мирный план»
#сша
#помощь
#план
#администрация
#youtube
#интервью
#мир
#всу
#кадыров
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ не исключили возможности размещения ракет в Азии
Рябков: Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии из-за США
25 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/vadimrysev

Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если там появятся аналогичные американские системы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что российская сторона уже неоднократно озвучивала, что появление таких систем США в любом регионе мира будет предопределять дальнейшие шаги России, включая сферу организации военного и военно-технического ответа.

Рябков добавил, что у противников России и их сателлитов не должно появляться ложное чувство безопасности и самоуспокоенности. Настало время применения уговоров и аргументов, однако, как показывает практика, они не имеют должного эффекта, из-за чего требуются более серьёзные меры.

Читайте также:

Основатель ЧВК Blackwater Принс: Байдену не следует провоцировать Россию

Песков: В окружении Трампа мы слышим слова «мир» и «мирный план»

ВСУ вновь атаковали Россию американскими ракетами ATACMS
#мид рф
#ракета
#россия
#сша
#план
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Валялись трупы везде»: ВСУ расстреливали мирное население Селидова
Боевики ВСУ в Селидово прострелили колени мирной жительнице и бросили умирать
25 ноября 2024, 15:21

Фото: iStock/Artem Zakharov

Украинские боевики в ходе зачистки Селидово расстреливали мирное население, а одной девушке прострелили колени и бросили умирать. Об этом рассказал житель города, передает РИА Новости.
«Российских военных здесь еще не было. Они (украинские боевики) начали расстреливать мирных жителей. Валялись трупы везде, по бульвару, женщины. Ходили по городу, кого встречали, в тех и стреляли», — рассказал Мирошнику местный житель.

По его словам, у боевиков ВСУ не было никаких опознавательных знаков на форме, кроме зеленой и синей изоленты на касках. Поэтому выяснить их принадлежность к подразделениям невозможно.

Мужчина рассказал, что одной девушке военные прострелили колени, «она лежала там и умирала». Родителей девушки тоже убили. Так, украинские боевики убили шестерых его знакомых.

Читайте также:

ВСУ попытались повторить в Селидове провокацию в Буче, заявил Мирошник

«Они были сожжены»: ВСУ уничтожили семью из пяти человек в Селидово на глазах отца, рассказ очевидца

ВСУ заминировали колодцы и скважины при бегстве из Селидова
#военные
#женщины
#человек
#мужчина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Мирный житель погиб в Шебекино после атаки украинского БПЛА
25 ноября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/Naypong

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатый боеприпас. В результате взрыва погиб мирный житель.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он уточнил, что мужчина получил тяжёлое ранение и скончался до приезда скорой помощи. Ещё один горожанин получил осколочное ранение плеча. Его на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

Губернатор также рассказал, что в результате обстрела украинскими военными в Шебекино выбиты стёкла в трёх многоквартирных домах. Осколками повреждены грузовой и легковой автомобили. Кроме того, повреждения получил фасад социального объекта. Также пробита кровля гаража близ одного из домов.

Читайте также:

Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области

Над российским регионом сбили шесть БПЛА

Беспилотник сбили в российском регионе
#губернатор
#автомобили
#мужчина
#кровля
#Вячеслав Гладков
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров назвал отряд «Ахмата» под командованием Хохла кошмаром для армии Украины
25 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале назвал отряд «Ахмата» под руководством командира с позывным «Хохол» настоящим кошмаром для ВСУ.
«Хохол» — украинец по национальности. Он начал сомневаться в действиях киевского режима, когда увидел обстрел детского пляжа в Донецкой народной республике (пляж в Зугрэсе попал под обстрел летом 2014 года, во время происшествия погибли мирные жители). Данный инцидент стал для военнослужащего поворотным моментом и заставил задуматься о том, что происходит в его государстве.

В 2022 году после начала специальной военной операции «Хохол» захотел добровольно отправиться на фронт. В Российском университете спецназа боец прошел подготовку, получил нужные навыки и знания для того, чтобы выполнять поставленные задачи.

«Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов. За их плечами большое количество успешно выполненных задач на сложнейших участках фронта», — подчеркнул Рамзан Кадыров, рассказывая о спецназе «Ахмат».

История ​командира ​доказывает, что даже в тяжёлые времена есть возможность поступить правильно, обратил внимание глава Чечни.

Читайте также:

«Виновный в панике Запада»: Хохол и кореец Дима в рядах «Ахмата»

Кадыров показал «виновника паники Запада» по поводу военных из КНДР на СВО

Кадыров: в спецназе «Ахмат» состоят командир Хохол и «кореец Дима»
#история
#жители
#инцидент
#происшествия
#рамзан кадыров
#обстрел
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский нашел способ, как привлечь украинцев на службу в ВСУ
Сырский поручил создать в каждой части ВСУ штатное подразделение рекрутинга
25 ноября 2024, 14:52

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатные подразделения по рекрутингу. Об этом сообщает Генштаб Украины.
«Соответствующим организационным приказом поставлена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых войсковых частях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там считают, что подобная мера положительно повлияет на организацию процесса набора добровольцев в ряды украинской армии.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в стране хотят отказаться от методов принудительной мобилизации. Однако, по данным западных СМИ, на Украине практически не осталось людей, которые готовы добровольно вступить в ряды ВСУ.

Читайте также:

Депутат Киевсовета Михайлова призвала к принудительной мобилизации украинцев

На Украине начали разрабатывать новый контракт с ВСУ для молодежи

Пленный ВСУ раскрыл причины повальной мобилизации на Украине
#сми
#министр
#telegram
#контракт
#депутат
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате