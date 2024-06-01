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Полковник Селезнев: ВСУ очень тяжело на восточном фланге СВО

01 июня 2024, 19:04
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге спецоперации из-за преимущества российских солдат. Об этом сообщает телеканал НТА.
Согласно мнению полковника, на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях армия ВС РФ использует многочисленные ресурсы, а также имеет серьезное преимущество в артиллерийском вооружении и в авиатехнике. Селезнев заключил, что по этой причине российские военнослужащие ежедневно продвигаются вперед.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с The Guardian признал, что если в США сменится власть, то ​Киев останется без ​финансовой поддержки и не сможет продолжать воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
01 июня 2024, 19:28

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на территорию страны с использованием ракет и дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Система ПВО зафиксировала и уничтожила три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области. Один дрон был перехвачен в Брянской области.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки территории РФ с применением тактических ракет «Точка-У». Снаряды были сбиты. Жертв в результате происшествий нет.

Прежде сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Власти Украины сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара
Фёдоров: ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ночного обстрела
01 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/EuToch

ДнепроГЭС, расположенная в подконтрольном Киеву Запорожье, находится в критическом состоянии после ночного обстрела ВС РФ. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в эфире национального телемарафона.
Он подчеркнул, что в настоящее время станция не может вырабатывать электроэнергию. Также было полностью перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. В качестве объезда местные жители используют другие два моста, на которых движение свободно осуществляется в обе стороны.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам на территории Украины. Утром 1 июня глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что были повреждены объекты в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ
01 июня 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что экс-президент США Дональд Трамп станет «лузером», если в случае своей победы на предстоящих президентских выборах поддержит идею завершить конфликт компромиссом с Россией. Об этом сообщает The Guardian.
В процессе интервью предводитель киевского режима предложил представить, что Трамп вновь стал лидером Штатов и решил урегулировать украинское противостояние с помощью компромисса. Зеленский отметил, что даже если экс-президент добьется от главы российского государства Владимира Путина положительной реакции на данное предложение, то жители страны не станут с этим мириться.

Уточняется, что в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь ВСУ. После такого украинская армия не будет способна продолжать боевые действия, добавил Зеленский.

Он также сообщил о том, что просил экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на ​Трампа.

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ВС РФ ударили «Искандером» по базе ВСУ в Славянске
01 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Российские войска нанесли удар по базе ВСУ в Славянске. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что удары были нанесены ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В результате российских ударов в городе прогремели четыре мощных взрыва. По сети распространились кадры, на которых видны большие столбы дыма, поднимающиеся в небо.

По неподтверждённым данным, целью ВС РФ стала база ВСУ в районе Машчермерта.

Минувшей ночью российские войска произвели массированный удар по энергетическим объектам на территории России. Одним из них стало крупнейшее в Европе газохранилище, расположенное в пригороде Стрыи в Львовской области.

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Стало известно, что произошло с обороной ВСУ на Харьковском направлении
Меркурис: украинская оборона рушится на Харьковском направлении
01 июня 2024, 18:27

Фото: iStock/Olena_Z

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская оборона на Харьковском направлении рушится. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Меркурис отметил, что солдаты ВСУ пытались удержать свои позиции, однако по факту они оказались окружены в Волчанске. По мнению эксперта, в настоящее время их оборона на данном участке фронта рушится.

Меркурис выразил мнение, что если оборона полностью падет, то имеются все основания полагать, что армия ВС РФ сможет продвинуться дальше.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского во время поездки на приграничную линию оборону возили на показательный объект вместо реальных недостроенных укреплений. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Полковник ВС США предрёк потерю Украиной Одессы и выхода к Чёрному морю
Полковник Уилкерсон: Украина может потерять Одессу и Черноморское побережье
01 июня 2024, 18:15

Фото: iStock/Multipedia

Украина, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и побережьем Чёрного моря. Об этом отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что риск утраты Владимиром Зеленским контроля над Одессой и Черноморским побережьем достаточно велик. И произойдёт это, вероятно, в ближайшее время.

По словам Уилкерсона, Зеленский мог бы противостоять давлению США и сохранить оставшиеся территории Украины, однако он явно не тот человек, который нужен стране в это тяжёлое время.

Днём ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч военных и более 2,7 тысяч единиц вооружения.

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На Украине рассказали, почему бойцам ВСУ запрещают пользоваться рациями
Боец ВСУ: украинским солдатам не дают рации из-за сдачи в плен
01 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Украинским военным запрещают пользоваться рациями из-за опасности из сдачи в плен. Об этом заявил боев ВСУ Антон Чёрный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».
Он рассказал, что солдатам даже не выдают рации, поскольку в случае их попадания к российским военным приходится полностью менять все каналы, чтобы избежать прослушки.

Чёрный также выразил мнение, что украинским военным не следует рассказывать слишком много, чтобы они после попадания в российский плен не выдали всю информацию.

Днём ранее 75 российских военных, попавших в украинский плен, вернулись на родину. Столько же бойцов ВСУ покинули российский плен.

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Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией
01 июня 2024, 17:23

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны хочет помешать Европе вступить в войну с Россией. Об этом политик сообщил на митинге, который состоялся на острове Маргит на Дунае после «Марша мира» в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта на Украине.
По словам Орбана, венгерские власти знают, как это сделать. Премьер-министр отметил, что важно не допустить осуществления опасных планов Европейского союза и Североатлантического альянса, которые ведут к расширению конфликта на Украине.

Орбан заключил, что также необходимо отдать свой голос на предстоящих выборах в Европарламент за партии, выступающие за мир, а не за войну.

Ранее Орбан сообщил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, так как она все больше интегрируется в вооруженный конфликт на Украине.

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Стало известно о применении ВСУ западного оружия для обстрела Белгородской области
Военкор Поддубный: ВСУ обстреливали Белгородскую область из HIMARS
01 июня 2024, 17:10

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска обстреливают Белгородскую область западным оружием. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО в небе над регионом были уничтожены свыше 10 ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS западного производства.

Для запуска этих ракет обязательно необходим контроль иностранных военных специалистов, поэтому «самодеятельность» Киева исключается.

Таким образом, отметил Поддубный, страны НАТО уже напрямую участвуют в боевых действиях против России. Это говорит об эскалации конфликта и новой стадии согласованности действий Украины с США.

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#оружие
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