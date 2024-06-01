Полковник Селезнев: ВСУ очень тяжело на восточном фланге СВО

Фото: iStock/Leestat
Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями на восточном фланге спецоперации из-за преимущества российских солдат. Об этом сообщает телеканал НТА.
Согласно мнению полковника, на Покровском, Кураховском и Краматорском направлениях армия ВС РФ использует многочисленные ресурсы, а также имеет серьезное преимущество в артиллерийском вооружении и в авиатехнике. Селезнев заключил, что по этой причине российские военнослужащие ежедневно продвигаются вперед.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с The Guardian признал, что если в США сменится власть, то Киев останется без финансовой поддержки и не сможет продолжать воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины
Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
Инструктор из США: Мы учим военных ВСУ получать удовольствие от убийства
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с The Guardian признал, что если в США сменится власть, то Киев останется без финансовой поддержки и не сможет продолжать воевать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В МВФ заявили о скором принятии решения о новом транше для Украины
Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
Инструктор из США: Мы учим военных ВСУ получать удовольствие от убийства
Екатерина Коршунова