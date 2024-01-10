Полковник в отставке: на Украине начали шить военную форму для беременных женщин

Фото: IStock/Andrey Zhuravlev
На Украине начали шить специальную военную форму для беременных женщин. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, на такой шаг украинское руководство пошло, чтобы набрать 500 тысяч человек для начала контрнаступления.
Как рассказал военный эксперт, многие ждут нового контрнаступления со стороны ВСУ 15 января. Однако Вооружённые силы Украины ещё не готовы к активным действиям.
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«Здесь дело доходит до великого кощунства, поскольку в боевой строй призывается всё больше женщин, загребать решили даже беременных. Дошли до такого цинизма, что шьют форму для военнослужащих женщин со специальными послаблениям на животе и делают специальные бронежилеты, которые помогают женщине, находящейся в серьёзном положении, прикрыть животик», — сказал Виктор Баранец.
«Противник после провала контрнаступления перешёл к обороне, перестраивает зубы дракона. Он определил пять участков, на которых выстраиваются сегодня линии обороны: три участка находятся на территории Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, ещё два строят на белорусском направлении и приграничных с Россией областях», — добавил собеседник.Баранец подчеркнул, что ожидать второго контрнаступления от Украины можно весной.
«Западные специалисты и честные украинские аналитики говорят, что если второй контрнаступ и будет возможен, то ближе к глубокой весне, потому что Киеву надо получить и новую партию западных вооружений, самолетов и призвать в армию 500 тысяч человек, которые необходимы для организации контрнаступления», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова