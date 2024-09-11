Полковник высказался о ходе контрударов ВС РФ на курском направлении

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Российские войска наносят контрудары на курском направлении, которые в скором времени могут вырасти в контрнаступление и помочь освободить регион. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» высказал отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Пока мы говорим о контрударе, которые может перерасти в контрнаступление благодаря решительным действиям морской пехоты, десантников по освобождению региона», — сказал военный аналитик.
Он добавил, что боевики ВСУ потеряли в регионе основную живую силу, а также технику. Кроме того, противник не смог создать под Курском качественные оборонительные сооружения, добавил собеседник.
«Так что, вероятно, в ближайшее время вся группировка (боевиков ВСУ) в российском регионе будет уничтожена», — резюмировал Матвийчук.
ВСУ напали в Курской области 6 августа. Как отмечало украинское командование, боевики хотели отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.
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Никита Кротов