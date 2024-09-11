Прорыв ВС РФ в Курской области: ВСУ пустились в бегство, какие населённые пункты освобождены

Фото: РИА Новости/Минобороны РФ
10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области с целью выдавить украинских боевиков с территории российского приграничья. Что известно об успехах ВС РФ к утру 11 сентября, рассказывает редакция «Радио 1».
10 курских сел перешли под контроль ВС РФРоссийские войска освободили от боевиков ВСУ несколько населенных пунктов в Курской области. Об этом утром 11 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«С той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты. Вообще хочу сказать, что это очень героические, очень достойные ребята. Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», – сказал Алаудинов.
Позже он уточнил, что по состоянию на утро 11 сентября армия России выбила противника из 10 российских населенных пунктов.
По данным военкоров, ВС РФ вернули контроль над населенными пунктами Обуховка, Снагость, Краснооктябрьское, Вишневка, Гордеевка, Внезапное, Комаровка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10.
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Метания ВСУ в Курской областиВоенные источники сообщают, что в Курской области украинские войска, ранее занимавшие Снагость и Обуховку, теперь отступают в Зелёный Шлях и Свердлово, расположенные недалеко от шоссе Рыльск–Суджа. Это может указывать на планы ВСУ на отход через границу.
Российские штурмовики зачищают лесополосы, где прячется противник, отодвигая его от Коренево. Минувшей ночью была нарушена логистика противника. ВСУ собрали колонну в Сумской области для ротации в Курской области. Однако армия России ротацию ВСУ отменила.
Украинские боевики, находящиеся на позициях, пока не понимают, что происходит. Они массово сдаются в плен, пытаются убежать и погибают.
Тем временем украинское командование вывело из Курской области иностранных наемников из-за массовых потерь в рядах ВСУ.
Основные моменты контрнаступления ВС РФПодразделения 155-й бригады морской пехоты и 51-го гвардейского парашютно-десантного полка осуществили успешное контрнаступление на рубеже Гордеевка — Снагость, продвинувшись к селу и захватив его подступы.
Успехи российских войск создают угрозу окружения для частей ВСУ, находящихся в Краснооктябрьском и окрестных лесах.
Российские штурмовики предпринимают действия против позиций ВСУ в Апанасовке с целью выбивания их из занимаемых позиций.
Подразделения ВС РФ продолжают продвигаться и угрожают окружением украинских войск в Бяхово. Ведутся активные бои за Викторовку.
Также продолжается зачистка освобожденной территории. Российские штурмовики ищут боевиков, которые могут прятаться в подвалах жилых домов и других укрытиях.
Основные бои 11 сентября ожидаются в районе Обуховки-Любимовки и соседнего села Зеленый Шлях. Это центр коммуникаций противника всей северо-курской его группировки, утеря которого станет для ВСУ настоящей катастрофой.
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Украинский военный паблик Deep State, связанный с ГУР Минобороны Украины, сообщает, что ситуация на левом фланге группировки ВСУ в Курской области сильно ухудшилась.
«Русские начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем через мелкие реки», — говорится в сообщении.Официально российское контрнаступление в курском приграничье Украина не комментировала.
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Элина Позднякова