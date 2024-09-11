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Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении потеряли более 350 человек. Об этом проинформировало Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что российские войска в Курской области освободили от боевиков ВСУ населенные пункты Снагость, Апанасовка, а также села Коренево, Кульбаки, Мартыновка и посёлок Нечаев. Помимо этого, населенные пункты 10-й Октябрь и Гордеевка за ночь были полностью зачищены от ВСУ.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Боевики ВСУ ночью пытались атаковать объекты энергетики в Запорожской области более 10 раз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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