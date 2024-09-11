Фото: istockphoto/Diy13
Украинские военные одну за другой терпят неудачи в Донбассе. В то же время части Вооружённых сил РФ активно продвигаются вперёд, захватывая всё новые территории и населённые пункты.
Таким образом охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.
По его словам, из-за тяжёлого положения на фронте украинцам приходится прибегать к неоднозначным методам, которые вредят их репутации, таким, как применение дронов с расплавленным металлом. Кроме того, поражения на передовой оказывают влияние и на ситуацию внутри страны, и на правительство, в котором происходят большие перестановки.
У Киева достаточно проблем, продолжил генерал. Среди основных — беспорядочная и массовая эмиграция, коррупция, кумовство.
Читайте также:
В США предсказали Украине тяжелую зиму
Всё больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет WSJ
Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области
«ВСУ проигрывают в Донбассе. Русские продолжают идти вперед, причем достаточно бодро и смело», — сказал военачальник.
По его словам, из-за тяжёлого положения на фронте украинцам приходится прибегать к неоднозначным методам, которые вредят их репутации, таким, как применение дронов с расплавленным металлом. Кроме того, поражения на передовой оказывают влияние и на ситуацию внутри страны, и на правительство, в котором происходят большие перестановки.
У Киева достаточно проблем, продолжил генерал. Среди основных — беспорядочная и массовая эмиграция, коррупция, кумовство.
«Полагаю, Зеленский с ужасом думает, во что всё это может вылиться», — заключил Пацек.
Читайте также:
В США предсказали Украине тяжелую зиму
Всё больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией, пишет WSJ
Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области
Александр Бойцов