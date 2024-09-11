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Польский генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе на фоне продвижения ВС РФ

11 сентября 2024, 13:27
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские военные одну за другой терпят неудачи в Донбассе. В то же время части Вооружённых сил РФ активно продвигаются вперёд, захватывая всё новые территории и населённые пункты.
Таким образом охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.

«ВСУ проигрывают в Донбассе. Русские продолжают идти вперед, причем достаточно бодро и смело», — сказал военачальник.



По его словам, из-за тяжёлого положения на фронте украинцам приходится прибегать к неоднозначным методам, которые вредят их репутации, таким, как применение дронов с расплавленным металлом. Кроме того, поражения на передовой оказывают влияние и на ситуацию внутри страны, и на правительство, в котором происходят большие перестановки.

У Киева достаточно проблем, продолжил генерал. Среди основных — беспорядочная и массовая эмиграция, коррупция, кумовство.

«Полагаю, Зеленский с ужасом думает, во что всё это может вылиться», — заключил Пацек.

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