Доля принудительно мобилизованных солдат в рядах ВСУ достигает 75%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Лишь четверть украинских военных, как утверждается, пошли на фронт добровольно.

«По данным Министерства обороны, около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — говорится в материале.



Агентство отмечает, что большое количество мужчин было задержано на границе при попытке бежать из страны, а многие неделями боятся выйти из собственных квартир, чтобы не попасться в руки сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — название украинских военкоматов).

