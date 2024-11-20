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Полковник высказался о запасах ATACMS у Киева

Полковник Матвийчук: у Киева недостаточно ракет ATACMS для перемен на фронте
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

У киевского режима недостаточно американских дальнобойных ракет ATACMS, чтобы серьезно переменить ситуацию на поле боя. Мнением на этот счет с журналистами «Ленты.ру» поделился отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Чтобы нанести ущерб инфраструктуре, особенно мирной и гражданской инфраструктуре, этого достаточно. Такая ракета может разрушить подстанцию, узел, возможно, нанести поражение железнодорожному мосту. А вот чтобы переломить ход боевых действий на курском направлении, допустим, на донецком — этого очень мало», — прокомментировал собеседник.

По данным журналистов The Times, Киев имеет полсотни ATACMS. Обозреватели подчеркнули, что украинская сторона располагает установками, но по снарядам у нее дефицит из-за ограниченных поставок.



Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударе ATACMS по Брянской области.

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Армия России уничтожила группировку ВСУ в «Ольговском котле» в Курской области
20 ноября 2024, 14:14

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы полностью ликвидировали группировку боевиков ВСУ, ранее окруженную в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом 20 ноября сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию.
«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
ВС РФ взяли подразделение ВСУ в котёл в районе Ольговки Курской области и отрезали ему пути отхода, после чего боевики были ликвидированы.

При этом добавляется, что российские бойцы поразили живую силу и технику противника в нескольких населенных пунктах курского приграничья. За последние сутки уничтожено порядка 400 украинских боевиков и более десяти едини военной техники, в том числе иностранного производства.

С начала вторжения ВСУ на российские земли противник потерял более 34390 военнослужащих.

В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

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В США раскрыли долю принудительных мобилизованных в ВСУ
Bloomberg: доля принудительных мобилизованных в ВСУ достигает 75%
20 ноября 2024, 13:52

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Доля принудительно мобилизованных солдат в рядах ВСУ достигает 75%. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Минобороны Украины. Лишь четверть украинских военных, как утверждается, пошли на фронт добровольно.
«По данным Министерства обороны, около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что большое количество мужчин было задержано на границе при попытке бежать из страны, а многие неделями боятся выйти из собственных квартир, чтобы не попасться в руки сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — название украинских военкоматов).

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Экс-подполковник СБУ описал настроения в спецслужбах Украины словами о Берлине в 1944
Экс-подполковник СБУ Прозоров: в спецслужбах Украины понимают, что проиграли РФ
20 ноября 2024, 13:50

Василий Прозоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с РФ проиграно. Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».
Прозоров подчеркнул, что несмотря на понимание своего поражения, Киев старается об этом не думать. По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.

В спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего, заключил Прозоров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#киев
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#сбу
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Боец СВО наказал позвонивших ему на фронт коллекторов
Боец СВО засудил позвонивших ему в зону боевых действий коллекторов
20 ноября 2024, 13:47

Фото: istockphoto/AMilkin

Участник спецоперации из-под Воронежа засудил звонивших ему на фронт коллекторов, передает «Горком36», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.
Пока боец находился в зоне боевых действий, банк продал коллекторам его долг, не предупредив об этом военного, а также, не предоставив кредитные каникулы.

Когда военному стали приходить СМС и поступать звонки, он пошел к приставам, доведя дело до судебного разбирательства. По результатам рассмотрения дела организация получила штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, за что 14-летнего сибиряка осудили на 9,5 года колонии. Дело рассматривалось сразу по нескольким уголовным статьям.

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Песков: график президента Путина после ударов ATACMS по Брянской области в силе
20 ноября 2024, 13:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

График российского лидера Владимира Путина не изменился, несмотря на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянщине. Президент много времени уделяет спецоперации, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Президент, верховный главнокомандующий — мы говорили об этом множество раз, — много часов в день ежедневно посвящает, конечно же, теме проведения специальной военной операции: получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента», — прокомментировал он.
Песков резюмировал, что все мероприятия главы государства «идут по плану».

Ранее в Минобороны РФ доложили об ударах ATACMS по брянскому региону. Было перехвачено пять ракет противника, а обломки поврежденной шестой упали на территории предприятия.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник бьет по приграничным территориям РФ.

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Эксперт оценил возможность тайной передачи Трампом ядерного оружия Киеву
Аналитик Живов исключил возможность передачи Трампом ядерного оружия Киеву
20 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Сценарий, связанный с возможной тайной передачей ядерных вооружений Киеву со стороны будущего президента США Дональда Трампа, который озвучили западные журналисты, исключен. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Алексей Живов.
«Трамп сделает все, чтобы Украина (...) превратилась в никому не угрожающее маленькое европейское государство без выхода к морю и тяжелой промышленности», — считает собеседник.
Кроме того, эксперт уверен, что противники Трампа сейчас умышленно его демонизируют. Живов резюмировал, что передачу Киеву ядерного оружия можно приравнять к передаче его в руки террористов.

Дональд Трамп вступит в должность президента США после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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Песков: Киев получит противопехотные мины вопреки запрету ООН
20 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Vadven

Уходящая американская администрация привержена продолжению украинского конфликта и делает для него все возможное, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные The Washington Post об одобрении поставок противопехотных мин Киеву.
«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время. Вот вчерашнее решение по ударам ракетами по нашей территории, возможно, также и решение по этим противопехотным минам», — прокомментировал Песков на брифинге.
Песков подчеркнул, что украинская сторона подписала запрещающую противопехотные мины конвенцию.

«Примечательная ситуация. Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина», — заключил пресс-секретарь.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим пользуется любыми доступными методами ведения боевых действий, включая запретные.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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В Кремле высказались о сообщении США про готовящийся авиаудар по Киеву
Песков перенаправил к Минобороны вопрос о сообщении США про авиаудар по Киеву
20 ноября 2024, 12:58

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Комментарий насчет сообщения посольства США в Киеве о готовящемся массированном авиаударе по украинской столице является прерогативой Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, этот вопрос касается непосредственно хода СВО.
«Это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — ответил представитель Кремля.
Напомним, 20 ноября посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение о готовящемся массированном ракетном ударе по столице Украины, добавив, что из-за этого учреждение сегодня будет закрыто. Гражданам США посоветовали укрыться в безопасном месте при включении сирен воздушной тревоги.

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#удар
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Военэксперт Баранец объяснил, в чем отличие нынешней ядерной доктрины РФ от предыдущей
Военэксперт Баранец: если на Россию нападут обычным оружием, она может ответить ядерным
20 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/rarrarorro

Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, чем предыдущие ядерные доктрины отличаются от нынешней.

«В советской доктрине был один принцип, который держался много лет: мы будем применять оружие только в качестве ответно-встречного удара, то есть они запустили, и мы делаем ответный удар. В российской транскрипции полтора года назад были существенные поправки, где появились моменты, которые знают на зубок все генералы НАТО: если на Россию или на наших союзников противник нападет даже обычным оружием, и это будет грозить суверенитету и территориальной целостности, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас порог предупреждения опущен до предела.

«Если даже одна из стран НАТО нападет на нас или на наших союзников, мы будем расценивать это как нападение всего НАТО. В Европе есть страны, которые содержат на своей территории чужое ядерное оружие, они предоставляют пространство. В случае возникновения ситуации эти страны будут поражаться нами так же, как и другие нападающие. И если раньше говорили про ядерное оружие, то сейчас появилось оружие массового поражения, а это не только ядерные ракеты, но и биологическая и химическая зараза», — подчеркнул военный обозреватель.

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Американские ​СМИ сообщили о количестве ракет ATACMS в распоряжении Украины
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