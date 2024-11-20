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У киевского режима недостаточно американских дальнобойных ракет ATACMS, чтобы серьезно переменить ситуацию на поле боя. Мнением на этот счет с журналистами «Ленты.ру» поделился отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Чтобы нанести ущерб инфраструктуре, особенно мирной и гражданской инфраструктуре, этого достаточно. Такая ракета может разрушить подстанцию, узел, возможно, нанести поражение железнодорожному мосту. А вот чтобы переломить ход боевых действий на курском направлении, допустим, на донецком — этого очень мало», — прокомментировал собеседник.
По данным журналистов The Times, Киев имеет полсотни ATACMS. Обозреватели подчеркнули, что украинская сторона располагает установками, но по снарядам у нее дефицит из-за ограниченных поставок.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударе ATACMS по Брянской области.
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Никита Кротов