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Украина, скорее всего, потеряет контроль над Одессой и побережьем Чёрного моря. Об этом отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что риск утраты Владимиром Зеленским контроля над Одессой и Черноморским побережьем достаточно велик. И произойдёт это, вероятно, в ближайшее время.
По словам Уилкерсона, Зеленский мог бы противостоять давлению США и сохранить оставшиеся территории Украины, однако он явно не тот человек, который нужен стране в это тяжёлое время.
Днём ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч военных и более 2,7 тысяч единиц вооружения.
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По словам Уилкерсона, Зеленский мог бы противостоять давлению США и сохранить оставшиеся территории Украины, однако он явно не тот человек, который нужен стране в это тяжёлое время.
Днём ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в мае ВСУ потеряли свыше 35 тысяч военных и более 2,7 тысяч единиц вооружения.
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Анастасия Чинкова