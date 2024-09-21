Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса

Фото: iStock/RamonCast
Россия изменила тактику освобождения Донбасса. Вместо того чтобы напрямую атаковать крупные населенные пункты, российские войска теперь обходят их, как «клещами». Об этом в эфире радио Sputnik заявил полковник народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Эдуард Басурин.
«Тем самым противника вынуждаем покидать те позиции, на которых он находился. Это сейчас очень хорошо было видно по Украинску, который мы освободили», – привел пример полковник.
Он также отметил, что подобная тактика применялась в Горняке и Селидово, где проходят серьезные столкновения.
По словам Басурина, новая стратегия ведения боевых действий призвана снизить потери российских военных и увеличить количество освобожденных населенных пунктов. Такая тактика более эффективна, хотя продвижение идет несколько медленнее. Между тем украинские военные не могут предсказать, где будет проходить основное наступление.
Ранее бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал о последствиях перехода Покровска под контроль российской армии.
Читайте также:
Российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Пленный солдат ВСУ рассказал, что его спасли российские военные
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги
Александр Климов