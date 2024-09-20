Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

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В Одессе прогремели взрывы, проинформировал в тг-канале градоначальник Геннадий Труханов. Уточняется, что в городе объявили воздушную тревогу, согласно данным украинского Минцифры.
«В городе слышны взрывы», — сказано в публикации Труханова.Чиновник призывает людей оставаться в укрытиях.
До этого в Минобороны РФ информировали, что российские силы сорвали попытки боевиков Украины контратаковать под Курском. Враг потерял до 30 человек живой силы и технику.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года боевики напали в Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.
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Никита Кротов