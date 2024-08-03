Полковнику Пешкову отказали в участии в СВО

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Арестованному по делу о хищениях полковнику Дмитрию Пешкову отказали в участии в спецоперации на Украине. Его прошение отклонило Минобороны, сообщает ТАСС, ссылаясь на защитника Петра Борщева.
«Офицер, участник СВО — он более 25 лет отслужил в российской армии, а его никуда не отправляют», — прокомментировал адвокат.
Он также уточнил, что Пешков согласен на любую должность. Есть даже видео в интернете, где экс-заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу поступает, как настоящий герой, спасая технику и людей.
Адвокат резюмировал, что сейчас следствие определяет нанесенный ущерб. Далее сторона защиты отказалась что-либо комментировать.
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